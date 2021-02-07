Стоимость такси у крупных агрегаторов выросла в несколько раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга заметили, что стоимость такси в городе с утра резко выросла. Читатели URA.RU присылают в редакцию жалобы о трехкратном увеличении цен.

«Без повышенного спроса цена всегда где-то около 130-140 рублей. Сегодня в 7 утра уже было 370 и продолжает расти», — сообщает читательница. Она уточняет, что столько стоит поездка в пределах центра на такси класса «Эконом».

Стоимость такси сильно выросла по всему городу. Так, с Южного автовокзала до самого центра города можно доехать за 380-450 рублей. Если ехать с Уралмаша, стоимость будем порядка 500 рублей за поездку в «Экономе». Также читатель URA.RU пожаловался на необоснованно дорогую поездку внутри района на детском тарифе. «Здесь ехать максимум пять минут, а стоит почти 600 рублей — Так же было, когда на улице были морозы под -35», — написал недовольный горожанин.

Редакция URA.RU отправила запросы в популярные агрегаторы — Яндекс.Такси и Ситимобил. Яндекс заявляет, что повышенные цены помогают заинтересовать водителей. «Иногда машин в вашем районе может не хватать. В это время стоимость увеличивается, чтобы привлечь водителей и вам не пришлось долго ждать такси», — сообщили URA.RU в агрегаторе. Комментарий Ситимобил получить пока что не удалось.

Стоимость такси увеличена в три раза Читатель URA.RU

Стоимость повышена из любых частей города Читатель URA.RU

Читатель сообщает, что обычно ездит за 200 рублей по этому маршруту Читатель URA.RU

Даже в пределах одного района стоимость взвинчена Читатель URA.RU