Свердловский город вступился за уволенную чиновницу

Сотрудники учреждений культуры Богдановича написали письмо губернатору в поддержку Марины Сидоровой Фото: Марина Сидорова, «ВКонтакте»

Сотрудники учреждений культуры Богдановича написали коллективное письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в котором просят отменить постановление об увольнении директора Центра современной культурной среды (ЦСКС), а по сути — руководителя всей городской сферы культуры, Марины Сидоровой. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Сотрудники перечисляют заслуги Сидоровой за восемь лет работы. «Мы готовы защищать честь и достоинство нашего руководителя на любом уровне и просим отменить распоряжение об увольнении директора МАУК „ЦСКС“ ГО Богданович Сидоровой Марины Ильиничны», — сказано в тексте письма.

Марина Сидорова в беседе с URA.RU заявила, что ее спешное увольнение «вызвало у коллектива стресс и непонимание». Она убеждена, что ситуация — месть мэра Павла Мартьянова за то, что она написала на него в правоохранительные органы, из-за чего было возбуждено уголовное дело. Работники культуры пытались привлечь на свою сторону депутатов; когда они отказались вмешаться, обратились к губернатору. Марина Сидорова подчеркнула, что в городских учреждениях культуры трудится 240 человек. Кроме того, по ее словам, сочувствие судьбе руководителя культуры высказали многие жители города. Павел Мартьянов заявил URA.RU, что находится на больничном и не комментирует ситуацию.

Марина Сидорова была уволена после выхода с больничного 9 февраля. Постановление подписал врио главы города Олег Нейфельд. Ранее он указывал на нецелевое использование бюджетных средств в МАУК ЦСКС. На место директора учреждения культуры назначен бывший зампред Счетной палаты Екатеринбурга Максим Топорков. Одновременно с Сидоровой была уволена ее коллега — директор городского парка Лариса Мирославина.

предоставлено авторами письма

предоставлено авторами письма