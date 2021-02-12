В Госдуме изменили мнение о мечте Бузовой спеть гимн

Ольга Бузова написала о мечте спеть гимн России в Instagram Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Каждый гражданин России имеет право петь гимн своей страны. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Сергей Шаргунов, комментируя желание певицы Ольги Бузовой спеть гимн РФ на крупном мероприятии.

Ранее в Instagram Бузова написала, что хочет спеть гимн России на Олимпиаде или другом крупном мероприятии. В соцсетях посмеялись над Бузовой, передает телеканал 360. Депутат Госдумы Елена Драпенко, в свою очередь, заявила, что Бузова недостойна исполнять гимн страны на крупных соревнованиях.

«Гимн страны может исполнять любой гражданин. И если это делается без кривляния и искренне, почему нет. Исполнит на каком-нибудь спортивном мероприятии. Поют же некоторые звёзды на супербоуле на Западе? Почему нет», — написал Шаргунов в колонке для «Свободной прессы».

При этом издеваться над государственными символами или смеяться над ними недопустимо, отметил депутат. Шаргунов подчеркнул, что это касается всех — от артистов до политиков.