В Нижнем Тагиле оценили состояние привитых от COVID пенсионеров

В Нижнем Тагиле закончен первый этап вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тагильчане в возрасте старше 60 лет легко переносят вакцинацию «Спутником V». Как сообщил главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников, количество горожан этой возрастной группы, желающих привиться, значительно выросло.

«Спутник V» пожилые люди переносят довольно легко. После введения вакцины каждый пациент получает памятку, в которой перечислены ограничения, возможные реакции и дата повторного приема», — рассказал Сергей Овсянников. Помимо пенсионеров, в приоритетном порядке прививаются врачи, педагоги, работники торговли и транспорта.

Как сообщили в мэрии, с момента начала вакцинации в декабре 2020 года препаратом «Спутник V» привились 7225 тагильчан. На 12 февраля полный курс прививки двумя компонентами «Спутника V» завершили 1482 человека. В ближайшее время в город поступит новая партия вакцины.

«Для удобства пациентов прививочный кабинет работает шесть дней в неделю. Чтобы сократить время нахождения в поликлинике и избежать очередей, в трудовые коллективы заранее передаем бланки анкет для заполнения. Люди приходят к назначенному времени сразу на осмотр к терапевту. Кроме того, сформированы выездные бригады для вакцинации по месту работы», — рассказал главврач городской больницы № 4 Константин Аникин.

Он отметил, что процедурный кабинет работает шесть дней в неделю. Медучреждение принимает по электронной записи как индивидуальных пациентов, так и коллективы предприятий. Константин Аникин подчеркнул, что городские больницы делают прививки от коронавируса бесплатно.

На минувшей неделе прививочные пункты объехал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Прививочная кампания против коронавирусной инфекции поставлена грамотно, процесс отлажен. Количество тагильчан с иммунитетом к вирусу увеличивается. Чем больше людей обезопасят себя, тем быстрей мы вернемся в привычное русло жизни», — прокомментировал Владислав Пинаев.