У вице-премьера РФ есть вопросы к Универсиаде в Екатеринбурге

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта РФ Олег Матыцын оценили подготовку Екатеринбурга к соревнованиям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко возникли вопросы по программе наследия Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом он заявил на брифинге по итогам совещания с региональными властями.

«Много вопросов по линии программы „Наследие“, поскольку невозможно делать такие события просто для того, чтобы все собрались. В числе вопросов: передача корпусов деревни Универсиады университету, реконструкция стадионов», — сказал Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что стройки обеспечены финансированием: накануне премьер правительства РФ Михаил Мишустин выделил региону 10 млрд рублей, а общая сумма инвестиций в инфраструктуру соревнований оценивается в 40 млрд рублей. «Это обеспечит каркас развития нового района здесь, в Красноярске», — оговорился вице-премьер, перепутав название города. По его словам, при организации соревнований планируется использовать российские системы телеметрии и оценки спортсоревнований — эта тема в настоящее время обсуждается с руководством FISU.

Полпред Владимир Якушев подчеркнул, что в рамках наследия Универсиады, спортивная деревня превратится в наисовременнейший кампус УрФУ, которого давно заслуживает Екатеринбург. Губернатор Евгений Куйвашев заверил, что все сроки подготовки к Универсиаде соблюдаются, и власти гарантируют его участникам полную безопасность. Также безопасно и в срок (в ноябре 2021 года) пройдет саммит SportAccord, дата которого установлена совместно с руководством страны.