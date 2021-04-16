16 апреля 2021

Водитель экс-резидента Comedy Club устроил драку в центре Москвы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка произошла посреди дороги Фото:

Водитель бывшего резидента Comedy Club Гавра (Гавриила Гордеева) подрался с таксистом в центре Москвы. Информацию подтвердил сам юморист.

«Это мой водитель», — цитирует Гавра «Пятый канал».

Отмечается, что схватка произошла посреди дороги. По информации MK.RU, причиной драки стало то, что таксист бросил в автомобиль юмориста пакет со стаканом. Гордеев заявил, что после инцидента он уволил водителя. Гавр недоволен тем, что мужчина не стал вызывать представителей правоохранительных органов, а устроил разборку самостоятельно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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