Водитель бывшего резидента Comedy Club Гавра (Гавриила Гордеева) подрался с таксистом в центре Москвы. Информацию подтвердил сам юморист.
«Это мой водитель», — цитирует Гавра «Пятый канал».
Отмечается, что схватка произошла посреди дороги. По информации MK.RU, причиной драки стало то, что таксист бросил в автомобиль юмориста пакет со стаканом. Гордеев заявил, что после инцидента он уволил водителя. Гавр недоволен тем, что мужчина не стал вызывать представителей правоохранительных органов, а устроил разборку самостоятельно.
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