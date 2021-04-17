Экс-министр Украины: ВСУ попадут в «котел», устроенный Россией

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Армия Украины может попасть в «котел» при столкновении у Днепра, считает Андрей Рева Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Армию Украины ждет «котел» в левобережной части страны в случае возможного конфликта с РФ. С таким мнением выступил экс-министр соцполитики страны Андрей Рева.

«ВС Украины окружены по периметру границы, при этом тыл военных закрывает Днепр. В случае конфликта России будет достаточно взять пол контроль или уничтожить переправы через реку, чтобы взять части ВСУ в „котел“», — пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на Рева.

С предложением перекрыть исток реки Днепр в Смоленской области ранее выступил глава ЛПДР Владимир Жириновский. По его мнению, это должно заставить Киев подать воду в Крым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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