Экс-министр Украины: ВСУ попадут в «котел», устроенный Россией

Армию Украины ждет «котел» в левобережной части страны в случае возможного конфликта с РФ. С таким мнением выступил экс-министр соцполитики страны Андрей Рева.
«ВС Украины окружены по периметру границы, при этом тыл военных закрывает Днепр. В случае конфликта России будет достаточно взять пол контроль или уничтожить переправы через реку, чтобы взять части ВСУ в „котел“», — пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на Рева.
С предложением перекрыть исток реки Днепр в Смоленской области ранее выступил глава ЛПДР Владимир Жириновский. По его мнению, это должно заставить Киев подать воду в Крым.
Подписывайтесь на URA.RU в