Жириновский предложил перекрыть для Украины Днепр

Лидер ЛДПР предложил решение водяного кризиса в Крыму.
Для того, чтобы заставить Киев снабжать Крым водой, достаточно перекрыть исток Днепра. Такое предложение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram.
«Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области. В итоге и перекрывать ничего не понадобится, я вас уверяю, самого факта угрозы будет достаточно, чтобы вразумить Киев», — написал он.
Ранее Жириновский назвал свой любимый курорт. Выяснилось, что он любит отдыхать в Анапе.
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