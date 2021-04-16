16 апреля 2021

Жириновский предложил перекрыть для Украины Днепр

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский на выставке Гюнтера фон Хагенса
Лидер ЛДПР предложил решение водяного кризиса в Крыму. Фото:

Для того, чтобы заставить Киев снабжать Крым водой, достаточно перекрыть исток Днепра. Такое предложение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram.

«Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области. В итоге и перекрывать ничего не понадобится, я вас уверяю, самого факта угрозы будет достаточно, чтобы вразумить Киев», — написал он.

Ранее Жириновский назвал свой любимый курорт. Выяснилось, что он любит отдыхать в Анапе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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