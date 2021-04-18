Ребенок челябинского депутата заработал миллионы

Семья Валерия Колокольцева (слева) продала дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Среди несовершеннолетних детей депутатов Законодательного собрания самым состоятельным по итогам 2020 года стал ребенок президента Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) Валерия Колокольцева. Его доходы составили 3 млн 660 тысяч рублей.

Согласно декларации, опубликованной на сайте ЗСО, сам Колокольцев заработал 6, 3 млн. рублей. В его собственности есть земельный участок, площадью в 294 кв. метра, квартира в 186 кв. метра, автомобиль Mercedes-Benz GLR 250 4 Matic, снегоход Lynx adventure GT 900 ACE, квадроцикл URAL motors XYJK800 и автоприцеп Prestige 750 A. У его жены имеется автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и три четверти квартиры, площадью 393 кв. метра. Еще одна четверть квартиры принадлежит ребенку.

По итогам 2019 года оба супруга заработали меньше чем в 2020 году, примерно на 3,7 млн рублей. При этом в собственности у семьи был указан дом в 213 кв. метров и участок в 11 соток. Теперь этой недвижимости нет. «Дом и участок был записан на всех троих, недвижимость продали, поэтому у несовершеннолетнего ребенка появился такой доход», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. С самим Колокольцевым связаться на момент публикации не удалось.

Сведения о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте ЗСО 19 апреля. Самые высокие доходы у Константина Струкова, самые низкие у Евгения Ревы. Среди жен депутатов самой богатой оказалась супруга Александра Решетника.