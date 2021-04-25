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Синоптик предрек Перми холод, ветер и дожди с грозами

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад 9 мая. Пермь, военная техника, зонтики, парад победы, дождь
В Перми 1 мая будет до +10 градусов и сильный дождь Фото:

Последняя неделя апреля и первые дни мая в Пермском крае будут холодными, ветренными и дождливыми. Инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов рассказал, что относительно благоприятной и без осадков погода будет лишь 27 и 30 апреля.

«Неделя будет неприятная в плане погоды. Будет достаточно прохладно (на один-два градуса ниже нормы) и много осадков», — рассказал URA.RU Шихов. Он пояснил, что 28 апреля ожидается гроза, а 29 апреля несмотря на положительную температуру воздуха может быть снег с дождем.

По предварительным прогнозам, 1 мая в Пермском крае дожди усилятся. При этом также возможны грозы. Температура воздуха в последние дни апреля днем не будет подниматься выше десяти градусов, а ночью будет опускаться до трех-четырех.

Также региональное ГУ МЧС России сообщает, что 26 апреля в Перми ожидается сильный ветер — до 18 метров в секунду. По данным Шихова, ветер будет сильнее, чем 25 апреля, когда специалисты фиксировали порывы до 15 метров в секунду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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