25 апреля 2021
24 апреля 2021

Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Пасха Крестный ход Курган, свеча, благодатный огонь
Пасхальные службы пройдут во всех свердловских храмах Фото:

К празднованию Пасхи в Екатеринбург привезут благодатный огонь из Иерусалима. По благословлению митрополита Евгения доставкой займется Фонд святой Екатерины. Об этом говорится на сайте Екатеринбургской епархии.

«Фонд доставит благодатный огонь из Москвы в Свято-Троицкий кафедральный собор [в Екатеринбурге], откуда его передадут во все храмы Среднего Урала», — сообщил директор фонда Александр Андреев, его слова приводит пресс-служба епархии. В предыдущие годы благодатный огонь привозили паломники напрямую из Иерусалима, но из-за пандемии коронавируса страна закрыта для посещения.

Планируется, что в пасхальную ночь службы пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии. Объявляя о приближении праздника, митрополит Евгений призывал православных молиться, чтобы «благодатный огонь сошел и его успели доставить» к Пасхе.

Ранее митрополит Евгений объявил, что пасхальный крестный ход в Екатеринбурге не состоится из-за пандемии коронавируса. Торжества были запланированы на 2 мая. По этой же причине отменены первомайская демонстрация и шествие «Бессмертного полка» в День Победы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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