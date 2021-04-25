Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Екатеринбург

Пасхальные службы пройдут во всех свердловских храмах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

К празднованию Пасхи в Екатеринбург привезут благодатный огонь из Иерусалима. По благословлению митрополита Евгения доставкой займется Фонд святой Екатерины. Об этом говорится на сайте Екатеринбургской епархии.

«Фонд доставит благодатный огонь из Москвы в Свято-Троицкий кафедральный собор [в Екатеринбурге], откуда его передадут во все храмы Среднего Урала», — сообщил директор фонда Александр Андреев, его слова приводит пресс-служба епархии. В предыдущие годы благодатный огонь привозили паломники напрямую из Иерусалима, но из-за пандемии коронавируса страна закрыта для посещения.

Планируется, что в пасхальную ночь службы пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии. Объявляя о приближении праздника, митрополит Евгений призывал православных молиться, чтобы «благодатный огонь сошел и его успели доставить» к Пасхе.

Ранее митрополит Евгений объявил, что пасхальный крестный ход в Екатеринбурге не состоится из-за пандемии коронавируса. Торжества были запланированы на 2 мая. По этой же причине отменены первомайская демонстрация и шествие «Бессмертного полка» в День Победы.