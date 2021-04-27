В Общественной палате призвали ужесточить санкции к Apple

России нужно ужесточать штрафные санкции, считает эксперт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупный штраф Федеральной антимонопольной службы к компании Apple не заставит последнюю уйти с российского рынка. Поэтому России следует ужесточить наказание в отношении компании. Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов рассказал URA.RU, что такая мера поможет иностранным фирмам больше соблюдать законы РФ.

«Применение к ИТ-гигантам оборотных штрафов — действенная мера в случае злоупотребления доминирующим положением на цифровом рынке. Это мировая практика в антимонопольной сфере. России следует последовательно ужесточать штрафные санкции к нарушителям так, как это реализовано за рубежом. Российские санкции по-прежнему остаются достаточно мягкими. Apple ожидаемо не согласилась с решением ФАС, однако такие штрафы не подтолкнут иностранных ИТ-гигантов к уходу с российского рынка», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что при актуализации российского законодательства должно вводиться ограничение ведения рекламной деятельности и участия в госконтрактах. «Минцифры обсуждает идею ограничить размещение российскими юрлицами рекламы на иностранных интернет-платформах, систематически нарушающих российское законодательство», — рассказал Виноградов.

ФАС РФ 27 апреля оштрафовала компанию Apple на 12 млн долларов США за нарушение антимонопольного законодательства. Наказание было назначено за злоупотребление доминирующим положением после заявления «Лаборатории Касперского». Apple уже сообщила, что не согласна с решением антимонопольного органа.