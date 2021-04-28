В правительстве отреагировали на идею объединить регионы РФ

Заявление Марата Хуснуллина о ЕАО вызвало шумиху Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зампред правительства России Марат Хуснуллин не поднимал в кабмине вопрос об объединении Еврейской Автономной области (ЕАО) с Хабаровским краем. Об этом сообщил представитель вице-премьера.

«В ходе конференции [организованной Высшей школой экономики] Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — заявил представитель Хуснуллина РБК.

Ранее вице-премьер назвал неправильным принцип административно-территориального деления России. В стране, по его мнению, слишком большое число регионов. А ЕАО, сказал Хуснуллин, слишком «трудозатратная», поэтому ее следует объединить с Хабаровским краем, чтобы экономить деньги на содержании бюрократического аппарата и выровнять социальное положение населения в субъектах, передает «Национальная служба новостей». Вице-премьер подчеркнул, что это не официальная позиция правительства, а его частное мнение.

На заявление Хуснуллина отреагировал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. По его словам, вопросы объединения или необъединения могут поставить только жители региона.

Идеи слияния субъектов РФ поднимаются на обсуждение не первый раз. Например, в 2019 году ходили слухи об объединении Тюменской и Курганской областей.