Кремль: США и ЕС не принимают дружбу с Россией

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ уверен, что США и страны Европы упорно не замечают дружелюбность России Фото:

США и страны Евросоюза не воспринимают стремление России к мирному и дружественному сосуществованию с другими государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главное все-таки — это желание России быть в добрых отношениях. Но коллеги почему-то упорно не хотят слышать этого», — пишет сайт MK.RU, цитируя Пескова.

В качестве примера Песков привел дипломатические скандалы в Чехии и соседних странах. Так, 17 апреля Чехия выслала дипломатов РФ, заподозрив их в работе на спецслужбы России. Москва в ответ выслала 20 дипломатов. Позднее в Праге предложили разорвать дружеские отношения с Россией, а солидарность с Чехией проявили Литва, Латвия и Эстония. Президента РФ Владимир Путин назвал характер выдвинутых обвинений абсурдным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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