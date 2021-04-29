Кремль: США и ЕС не принимают дружбу с Россией

США и страны Евросоюза не воспринимают стремление России к мирному и дружественному сосуществованию с другими государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Главное все-таки — это желание России быть в добрых отношениях. Но коллеги почему-то упорно не хотят слышать этого», — пишет сайт
В качестве примера Песков привел дипломатические скандалы в Чехии и соседних странах. Так, 17 апреля Чехия выслала дипломатов РФ, заподозрив их в работе на спецслужбы России. Москва в ответ выслала 20 дипломатов. Позднее в Праге предложили разорвать дружеские отношения с Россией, а солидарность с Чехией проявили Литва, Латвия и Эстония. Президента РФ Владимир Путин назвал характер выдвинутых обвинений абсурдным.
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