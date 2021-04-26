Путин впервые прокомментировал скандал с Чехией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Путин и Макрон обсудили ряд проблем по телефону Фото:

Обвинения властей Чехии против России абсурдны. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин прокомментировал состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Оценить состояние отношений Москвы и Праги Путина попросил Макрон.

Также президенты РФ и Франции обсуждали проблемы Украины, Нагорного Карабаха и пандемии коронавируса. В числе прочего лидеры условились продолжить работу в нормандском формате и поддерживать регулярное общение.

Ранее Путин общался с Макроном 31 марта. Вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель они обсуждали ситуацию на Донбассе.

Чехия выслала дипломатов РФ 17 апреля, заподозрив их в работе на спецслужбы России. Москва в ответ выслала 20 дипломатов. Позднее в Праге предложили разорвать дружеские отношения с Россией, а солидарность с Чехией проявили Литва, Латвия и Эстония. Позднее источники СМИ сообщали, что в РФ могут запретить продажу чешского пива.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...