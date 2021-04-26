Путин впервые прокомментировал скандал с Чехией

Обвинения властей Чехии против России абсурдны. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Путин прокомментировал состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Оценить состояние отношений Москвы и Праги Путина попросил Макрон.
Также президенты РФ и Франции обсуждали проблемы Украины, Нагорного Карабаха и пандемии коронавируса. В числе прочего лидеры условились продолжить работу в нормандском формате и поддерживать регулярное общение.
Ранее Путин общался с Макроном 31 марта. Вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель они обсуждали ситуацию на Донбассе.
Чехия выслала дипломатов РФ 17 апреля, заподозрив их в работе на спецслужбы России. Москва в ответ выслала 20 дипломатов. Позднее в Праге предложили разорвать дружеские отношения с Россией, а солидарность с Чехией проявили Литва, Латвия и Эстония. Позднее источники СМИ сообщали, что в РФ могут запретить продажу чешского пива.
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