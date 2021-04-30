В начале 2021 года бренд вышел на международный уровень Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Бренд женской одежды 12 Storeez (Екатеринбург) в 2020 году получил рекордную прибыль за всю историю существования. Об этом говорится в финансовом отчете за прошлый год, который есть в распоряжении URA.RU. C начала 2021 года в вещах уральского бренда была замечена сестра Ким Кардашьян — модель Кендалл Дженнер.

В документе сказано, что в 2020 году чистая прибыль компании составила 440 млн рублей. Таких показателей бренд, созданный в 2016 году, не достигал никогда. В 2019 году прибыль компании составила 134,5 млн рублей, в 2018 году — убыток 24,1 млн рублей, в 2017 году — почти 900 тысяч рублей, за 2016 год — прибыль в полмиллиона рублей.

Согласно отчету, в прошлом году выручка компании значительно выросла и составила 3 млрд рублей (против 1,95 млрд рублей в 2019 году). Достичь роста предприятию удалось за счет трехкратного роста прибыли от продаж (с 215 млн рублей в 2019 году до 635 млн рублей в 2020 году) и роста прочих доходов (с 19,8 до 83,5 млн рублей).

Получить оперативный комментарий у представителей бренда на момент публикации не удалось. Им был отправлен запрос. Ответ пока не был получен.

12 Storeez — российская марка женской одежды, созданная сестрами-близнецами Ириной и Мариной Голомаздиными и Иваном Хохловым. Идеей бренда считается создание лаконичного и продуманного базового гардероба для девушек, который можно быстро обновить 1-2 свежими вещами. По данным портала «Моменты Екатеринбург», в начале 2021 года бренд вышел на международный уровень. Одежду уральской марки теперь можно купить более чем в 190 странах мира.