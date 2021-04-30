Горожане наблюдали за салютом с набережной Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 1 мая отметили салютом. Право на такое событие в день Праздника Весны и Труда Челябинск получил год назад, став «городом трудовой доблести». Из-за салюта был перекрыт центр города, передает корреспондент URA.RU с места событий.

За фейерверком наблюдали с набережной реки Миасс. С 20 до 22 часов было перекрыто движение машин в центре города, остановлен общественный транспорт. Горожане шли на салют пешком. В 21-30 запустили движение автобусов и троллейбусов.

Первомайских шествий, как и год назад, из-за пандемии коронавируса не было. Несмотря на то, что значительная часть запретов снята, сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий. Сначала от шествий и митингов в Челябинске отказались «Единая Россия» с профсоюзами. Потом эту инициативу поддержали ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ подавала заявку в мэрию Челябинска на проведение митинга, но коммунистам отказали.

В 20 часов перекрыли центр города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Горожане шли на салют пешком и ехали на самокатах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU