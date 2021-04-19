Коронавирус меняет планы на 1 Мая в Челябинске

Предыдущее шествие было на 1 мая 2019 года (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса профсоюзы Челябинской области и партия «Единая Россия» откажутся от традиционных шествий на празднике 1 Мая. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ЕР, а также источник в профсоюзах.

«Профсоюз откажется от традиционного шествия на 1 мая. Шествие заменят альтернативными мероприятиями», — сообщили URA.RU источник в профсоюзах. Председатель профсоюзов Челябинской области Олег Екимов пообещал URA.RU озвучить информацию позже.

«Челябинское отделение партии ЕР воздержится от организованного участия в массовых мероприятия, посвященных Дню весны и труда. Такое решение принято партактивом с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе, — заявили URA.RU в региональном отделении партии. — Массовые скопления людей, по мнению медиков, по-прежнему несут угрозу общественному здоровью. В ЕР призвали и другие партии последовать их примеру.

Другие партии, обычно принимавшие участие в шествиях, также меняют планы на 1 мая. «Думаю, что не только шествие, но и массовые митинги проводить не стоит», — сообщил URA.RU руководитель региональной партии пенсионеров, депутат ЗСО Степан Фирстов. — Скорее всего, мы отметим этот праздник на местах без массовых мероприятий».

«Нам в Москве согласован митинг на Алом поле», — сообщил URA.RU куратор ЛДПР по Челябинской области Виталий Пашин. Секретарь обкома КПРФ Игорь Егоров на звонок URA.RU не ответил. Не удалось дозвониться и до депутата Госдумы, лидера регионального отделения партии «Справедливой России» Валерий Гартунг. Также оказался недоступен для общения руководитель челябинской «Зеленой альтернативы» Михаил Махов. В мае прошлого года в разгар пандемии коронавируса были отменены все массовые мероприятия. В этом году решено провести Парад Победы, в котором примут участие привитые от коронавируса, но шествие Бессмертного полка в планах не значится.