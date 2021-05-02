02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021
29 апреля 2021

В Пермском крае рухнул мотодельтаплан

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший в ДТП Владислав Коваленко. Екатеринбург, травма, нога, перелом, больница, реабилитация
У пострадавших зафиксированы множественные переломы Фото:

Мотодельтаплан совершил аварийную посадку в районе поселка Лямино Пермского края. В результате пострадали два человека. После посадки транспорт загорелся. Об этом сообщает МЧС региона.

«Поступила информация о совершившем аварийную посадку мотодельтаплане с последующим его возгоранием в 3,5 км от поселка Лямино», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС. Об аварии стало известно в 7:15 по московскому времени.

Находившиеся на борту два человека 1981 и 1984 года рождения доставлены в травматологическое отделение Чусовской центральной районной больницы. По данным уральской транспортной прокуратуры, у них зафиксированы множественные переломы и ожоги. Обстоятельства аварии и личности пострадавших устанавливаются. Следственно-оперативная группа работает на месте события. Транспортная прокуратура Пермского края проводит проверку.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой МЧС по Пермскому краю. Имеющийся в распоряжении редакции номер телефона был недоступен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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