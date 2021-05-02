В Пермском крае рухнул мотодельтаплан

У пострадавших зафиксированы множественные переломы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мотодельтаплан совершил аварийную посадку в районе поселка Лямино Пермского края. В результате пострадали два человека. После посадки транспорт загорелся. Об этом сообщает МЧС региона.

«Поступила информация о совершившем аварийную посадку мотодельтаплане с последующим его возгоранием в 3,5 км от поселка Лямино», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС. Об аварии стало известно в 7:15 по московскому времени.

Находившиеся на борту два человека 1981 и 1984 года рождения доставлены в травматологическое отделение Чусовской центральной районной больницы. По данным уральской транспортной прокуратуры, у них зафиксированы множественные переломы и ожоги. Обстоятельства аварии и личности пострадавших устанавливаются. Следственно-оперативная группа работает на месте события. Транспортная прокуратура Пермского края проводит проверку.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой МЧС по Пермскому краю. Имеющийся в распоряжении редакции номер телефона был недоступен.