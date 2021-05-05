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Депутат Госдумы от ХМАО определился с политическим будущим

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественные слушания по ботаническому саду. Сургут, сидоров александр
Депутат Госдумы от ХМАО Александр Сидоров принимает участие в праймериз на региональном уровне Фото:

Депутат Государственной Думы от ХМАО Александр Сидоров подал документы для участия в праймериз «Единой России» на выборах в югорский парламент. Информация об этом размещена на сайте предварительного голосования партии власти.

«Сидоров Александр Леонидович — сургутская региональная группа №9», — указано на сайте праймериз ЕР. Сам депутат Госдумы в разговоре с URA.RU сообщил, что пока речь идет лишь об участии в предварительном партийном голосовании. «Про осенние выборы я пока не думаю. А в праймериз принимаю участие для интереса», — заявил Сидоров.

Источник URA.RU в региональном истеблишменте считает, что депутат Госдумы привлечен для участия в праймериз в качестве лидера общественного мнения. «Он идет как локомотив по Сургуту. Там у него хорошие позиции, он все-таки являлся главой города на протяжении 20 лет, а на прошлых выборах в Госдуму победил на одномандатном округе по востоку ХМАО. Так что поддержка избирателей у него есть», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что Сидоров не собирается продолжать карьеру в статусе депутата Госдуму. Окружные власти делают ставку на вице-губернатора ХМАО Вадима Шувалова, который считает пока основным претендентом на кресло федерального парламентария по нижневартовскому одномандатному округу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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