06 мая 2021
05 мая 2021

В Екатеринбурге нашли тело пропавшего бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое кафе Каспий застройка северный берег озеро Шарташ
Тело мужчины найдено в районе Шарташа Фото:

Тело пропавшего 35-летнего бизнесмена Алексея Филиппова нашли в Екатеринбурге у Шарташа, недалеко от улицы Дачной. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Найден, погиб», — сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Филиппов пропал в начале мая в районе Втузгородка. Через два дня его начал разыскивать поисковый отряд. Мужчина покончил с собой, уточняет Е1. В областном следственном управлении Следственном комитета России не сообщили подробностей произошедшего.

Ранее близ Сысерти нашли тело блогерши Кристины Журавлевской. Следователи возбудило уголовное дело по факту убийства, обыскали дом умершей и начали проверку ее круга общения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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