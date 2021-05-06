В Екатеринбурге нашли тело пропавшего бизнесмена

Тело мужчины найдено в районе Шарташа Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Тело пропавшего 35-летнего бизнесмена Алексея Филиппова нашли в Екатеринбурге у Шарташа, недалеко от улицы Дачной. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Найден, погиб», — сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Филиппов пропал в начале мая в районе Втузгородка. Через два дня его начал разыскивать поисковый отряд. Мужчина покончил с собой, уточняет Е1. В областном следственном управлении Следственном комитета России не сообщили подробностей произошедшего.

Ранее близ Сысерти нашли тело блогерши Кристины Журавлевской. Следователи возбудило уголовное дело по факту убийства, обыскали дом умершей и начали проверку ее круга общения.