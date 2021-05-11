Операция по наведению порядка в Екатеринбурге началась с отставки Николая Цуканова (слева) в ноябре 2020-го Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стали известны подробности смены полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова и мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в конце 2020 года. По словам источника URA.RU, знакомого с деталями спецоперации, ее спровоцировала не только попытка рокировки в высшем руководстве региона (о чем ранее сообщало агентство), но и желание двух управленцев продвинуть на пост мэра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева.

Высокинский покинул горадминистрацию 22 декабря. На его место пришел первый замгубернатора, ближайший соратник губернатора Евгения Куйвашева Алексей Орлов, а Высокинский занял его кресло в областном правительстве. Цуканов, который поддерживал Высокинского, перешел на работу в «Ростелеком» за месяц до этого. Как писало URA.RU, Кремль был недоволен чрезмерным участием полпреда во внутренних делах Свердловской области: в политтусовке обсуждали его планы стать губернатором.

«Цуканов продвигал идею с назначением Высокинского на место Куйвашева. В этом случае мэром должен был стать Вихарев (он считался главным соратником Высокинского в гордуме — прим. URA.RU). Высокинскому это не простил губернатор, Цуканову — Москва», — описал те события источник агентства.

Он добавил, что уголовное дело о прослушках, которое ведет свердловское УФСБ и в котором якобы упоминается Алексей Вихарев (сам он это категорически отрицает), — попытка силовиков не допустить его назначения мэром. Представители депутата отказались от комментариев по теме. Источник URA.RU в окружении Алексея Вихарева говорит, что он не собирался становиться мэром. Александр Высокинский не ответил на вопрос корреспондента в мессенджере. Его пресс-секретарь Анатолий Карманов заявил, что «не комментирует слухи». «Николай Николаевич [Цуканов] никогда не обсуждал никакие кандидатуры на пост губернатора Свердловской области, тем более речь не шла о поддержке кого-либо», — сказала URA.RU представитель Цуканова Лариса Полякова.