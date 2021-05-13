В соревнованиях за медали боролись 260 спортсменов со всей страны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Юниорская сборная Свердловской области по боксу заняла второе место на первенстве России по боксу, который прошел в Барнауле на «Титов-Арене» (Алтайски край). Медали соревнований завоевали пять представителей региона 17-18 лет, двое из них заняли первые места в своих весовых категориях.

«В течении недели более 260 сильнейших боксеров со всех уголков страны в возрасте 17−18 лет в десяти весовых категориях бились за право представлять сборную команду России на международном уровне, — сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса. — 17-18 лет — это переходящий возраст, вскоре наши спортсмены уже смогут выступать на еще более высоком уровне — в мужской сборной».

Золотые медали соревнований выиграли свердловчане: Руслан Пиров (Екатеринбург, «Академия единоборств РМК», тренер Евгений Чубаров) и Александр Зырянов (Краснотурьинск, тренеры Ризван Хайров и Дмитрий Цих). Еще трое уральцев завоевали бронзовые медали: Максим Шумов (Краснотурьинск, тренеры Дмитрий Цих и Юлия Санкина), Георгий Лапп (Новоуральск, тренер Николай Портнов), Максим Козинов (Среднеуральск, тренер Михаил Морозов).

Всего Свердловскую область на соревнованиях представляли 13 боксеров. Первое место на первенстве заняла московская сборная.

Победитель первенства России Руслан Пиров Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

Александр Зырянов после победы в финальном поединке Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса