Вице-спикер челябинского заксобрания избавился от двойника

У Владимира Павлова стало меньше соперников на праймериз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

С праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму по Челябинскому округу снят Виталий Павлов, однофамилец вице-спикера заксобрания региона Владимира Павлова. Об этом URA.RU сообщили в региональном оргкомитете по проведению праймериз. Выяснилось, что «двойник» вице-спикера не принес справку об отсутствии судимости.

«Справки приносятся до окончания приема заявлений, — сообщили URA.RU в оргкомитете. — Судимые не могут участвовать в праймериз. Он эту справку не принес, с праймериз Виталия Павлова сняли». По документам, Виталий Павлов значился как контролер КПП в одной из организаций. Связать с ним не удалось, своего номера телефона в оргкомитете Виталий Павлов не оставил.

На праймериз, заявился еще один однофамилец вице-спикера ЗСО Владимира (Викторовича) Павлова — индивидуальный предприниматель Владимир (Сергеевич) Павлов. Его данные пока значатся на сайте праймериз, но своих контактов он в оргкомитете не оставил. «Выставление двойников — это классическое использование „черных“ технологий. Здесь явно действовали против вице-спикера ЗСО, основного кандидата от партии», — сообщил URA.RU источник в ЕР.

Прием заявлений на праймериз завершился 14 мая. Голосование состоится с 28 по 30 мая. За нарушение партийной дисциплины с праймериз был снят депутат гордумы Челябинска Илья Мительман, основной соперник Павлова. Политологи объяснили это решение попыткой ЕР избежать конфликтов внутри партии. Мительман заявил URA.RU, что пока не принял для себя никакого решения.