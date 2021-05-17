Лексус и Вован от лица Светланы Тихановской попросили денег на одежду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Лексус и Вован) поговорили от лица экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланой Тихановской с представителями «Национального фонда демократии» (NED) из США (признана в РФ нежелательной организацией). Во время видеоконференции «Тихановская» попросила у главы фонда денег на дорогую одежду, чтобы презентабельно выглядеть на международных встречах.

Во время онлайн-конференции президент фонда Карл Гершман, который говорил без видеосвязи, фактически признался, что NED финансирует российскую и белорусскую оппозицию. Представители организации заверили, что помогают протестующим, но нужно знать их «критические нужды». Тогда «Тихановская» рассказала, что ей требуется одежда,

«Хотела бы припомнить, что министр иностранных дел Швеции сказал мне, что я выгляжу очень бедно. Моя одежда бедная и обувь тоже. Так что мне нужны деньги, чтобы нормально выглядеть. Мне нужны деньги на Гуччи, потому что они сказали, что это в тренде в США, или типа Луи Витон. Я выгляжу дерьмово, мне нужны деньги», — пожаловались пранкеры от лица экс-кандидата в президенты Белоруссии. Представители фонда предложили обсудить эту тему в следующий раз.

В конце конференции к переговорам подключился «глава республики Александр Лукашенко». Он пригрозил руководителям NED. «Они хотели Беларусь делить и кромсать. Пусть спасибо скажут, что головы не поотворачивал», — сказал «Лукашенко». После этого иностранные собеседники отключили трансляцию.

Также беседа затронула выборы в Госдуму осенью 2021 года. По словам Гершмана, в первые ряды оппозиции сейчас вышел Леонид Волков. Также глава NED признал, что фонд вмешивается во внутренние дела России. «Мы пустили корни даже в провинциях, в областях, за пределами Москвы. Очень глубоко и широко», — приводит «Пятый канал» слова Гершмана.