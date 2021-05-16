Бывший вице-мэр Челябинска одержал новую победу над властями

Мэрия Челябинска проиграла суд бывшему вице-мэру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска 17 мая повторно проиграла суд бывшему вице-мэру города Дмитрию Градобоеву и теперь обязана предоставить ему право выкупа земельного участка на Копейском шоссе. Апелляцию мэрия подала после проигрыша в арбитражном суде региона, указано в базе данных 18-го Апелляционного суда Челябинской области.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в документах суда. Полный текст документа будет опубликован позже. URA.RU направило запрос в мэрию Челябинска, чтобы выяснить, как власти будут действовать дальше. Ответ на него на момент публикации материала не поступал. Градобоев на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

По данным публичной кадастровой карты, речь идет об участке площадью 24 сотки, где расположен супермаркет сети «Магнит». Ранее — также через суд — Градобоевым был приобретен у мэрии Челябинска участок площадью 16 соток под супермаркетом аналогичной сети на Краснопольской площадке.

Помимо самого предпринимателя, с городскими властями судится его супруга Светлана. Ранее в арбитражном суде региона она не смогла добиться от властей города разрешения на выкуп земельного участка на Университетской набережной. 13 мая на это решение суда была подана апелляционная жалоба.

Градобоев трудился заместителем главы администрации Челябинска Сергея Давыдова и был уволен в феврале 2014 года из-за критики от компаний-застройщиков. Его обвиняли в том, что он тормозит процесс получения земельных участков, участия в аукционах и подключения инженерных коммуникаций.