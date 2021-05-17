Недовольство спикера могли вызвать публикации в соцсети его коллеги по думе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат Чайковской городской думы Дмитрий Новокрещенов опубликовал на своей станице во «Вконтакте» запись телефонного разговора с председателем думы Михаилом Шубиным. В ней спикер нелицеприятно высказывается в адрес коллеги и признается, «что давно бы уже размазал» депутата, будь его воля.

«Позвонил мне председатель думы Михаил Шубин. Такой тирады, такого монолога я не слышал вообще никогда! Посетовал, что полиция и прокуратура не очень хорошо отрабатывает его заявления на меня, которые он через думу признает депутатскими запросами, используя свое положение в личных целях. Так как правоохранительные органы „не дорабатывают“, его это очень печалит, и будь его воля и возможности, „давно бы меня размазал“», — написал Новокрещенов.

Депутат предположил, что недовольство спикера Чайковской гордумы вызвали публикации Новокрещенова в соцсети. В них он назвал последнего «карманным председателем», поскольку, по мнению депутата, Шубин «продвигает [на думе] исключительно мнение администрации, а не людей, представителем которых он является». Получить подробности от Новокрещенова по телефону не удалось, на звонок корреспондента URA.RU он не ответил.

В свою очередь, Шубин пояснил агентству, что был удивлен тем, как его коллега «преподносит информацию своим подписчикам». «Он не первый раз искажает ту информацию, которая появляется на заседаниях думы, какие проекты, решения принимались, кем, и как это происходило», — сказал спикер. Он также добавил, что «устал терпеть оскорбления именно от этого депутата», признавшись, что «не совсем красиво повел себя в диалоге с коллегой».