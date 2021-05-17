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Пермячка зарубила бывшего мужа за отказ к ней вернуться

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 5. ХМАО, топор, оружие, дрова
Жительница Куеды напала на бывшего мужа с топором Фото:

В поселке Куеда (Пермский край) женщина зарубила топором бывшего мужа за отказ к ней вернуться. Женщина напала на мужчину в бане, и позже созналась в содеянном полиции. Окровавленного пермяка обнаружила его дочь, которая и вызвала скорую. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД края на своем сайте.

«При изучении прилегающей к дому территории стражи порядка обнаружили участок забора, вырубленный, предположительно, топором. В ходе подворного обхода сотрудники пришли в дом гражданки, проживающей по соседству. Оказалось, 20 лет назад она являлась супругой потерпевшего. Женщина призналась, что это она расправилась с бывшим мужем из-за того, что он отказывался к ней вернуться. Проследив, когда мужчина пойдет в баню, она взяла топор, проникла в баню и нанесла потерпевшему несколько ударов по телу», — указано на сайте краевого главка.

Пермячка обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). В отношении нее возбуждено уголовное дело. URA.RU также писало о школьнике в Октябрьском, который с помощью топора расправился со своей семьей. Сейчас юноша находится под стражей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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