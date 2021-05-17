Жилые дома вспыхнули в СНТ «Визовец-5» на Чусовском тракте Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В СНТ «Визовец-5», расположенном на Чусовском тракте (Екатеринбург), вспыхнули жилые дома. Об этом сообщают читатели пабликов в соцсетях. Информацию URA.RU подтвердили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«18.05.2021 г. в 12:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, Чусовской тракт, СНТ „Визовец-5“. На площади 200 квадратных метров горели два частных жилых дома и надворные постройки», — сказано в официальном сообщении свердловского управления МЧС. В ведомстве сообщают, что в пожаре погиб человек.

По данным пресс-службы ГУ МЧС области, в 14:40 местного времени открытое горение было ликвидировано. На месте пожара работали 17 человек личного состава, 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее URA.RU сообщило о пожаре в садовом товариществе «Луч» на пятом километре Чусовского тракта. Огонь охватил шесть домов, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. С огнем боролись 42 человека, также было задействовано 13 единиц пожарной техники.