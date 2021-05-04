Все майские выходные главы местных отделений ЕР обязаны отчитываться о новых достижениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Челябинской области местные отделения «Единой России» сумели обеспечить лишь треть от необходимого числа выборщиков, которые должны голосовать на праймериз ЕР по отбору кандидатов в Госдуму. Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах. Из-за этого в майские каникулы местные парторганизации остались без выходных.

«Накануне праздников зарегистрировались 49 тысяч человек, к 5 мая — примерно 90 тысяч выборщиков. А нужно 312 тысяч, то есть не меньше 12% от населения области. Хуже всего работают в Копейске, Златоусте, Миассе, Челябинске и Снежинске. В то же время после предпраздничных совещаний, на которых местным руководителям ЕР пригрозили большими проблемами, ряд территорий ускорился. В частности, Коркинский муниципальный район. Отличные показатели у Сатки, Магнитогорска и прилегающих к нему южных районов области», — рассказал инсайдер.

«Разумеется, надо понимать, что 312 тысяч выборщиков — это идеальная цифра. Тем не менее, до конца праздников пройдут контрольные срезы, и руководству отстающих местных организаций мало не покажется», — добавил он.

«Как уже говорилось, подготовка к предварительному голосованию по отбору кандидатов на выборы в Госдуму — в зоне ответственности всех руководителей отделений на местах. В ряде случаев речь идет о главах муниципалитетов, если они руководят местными парторганизациями», — заявили URA.RU в региональном исполкоме ЕР. От иных комментариев там воздержались.

В исполком уже подано более сотни заявлений, от желающих принять участие в праймериз по спискам и пяти одномандатным округам. Заявления принимаются до 14 мая. Голосование пройдет с 24 по 30 мая. Победители станут кандидатами от ЕР на выборах в Госдуму.