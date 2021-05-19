В соцсетях удивились, что Дмитрий Медведев не вакцинировался публично
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Пользователей социальный сетей разозлило заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможной обязательной вакцинации населения от коронавируса. Они припомнили слухи о чипировании и предложили политику поставить прививку публично.
Во время Петербургского международного юридического онлайн-форума Медведев допустил возможность принудительной вакцинации россиян. Он объяснил это тем, что иногда подобные меры необходимо принимать в государственных интересах и для защиты населения.
В Twitter испугались чипирования
В соцсетях вакцинацию от коронавируса сравнили с эвтаназией
Пользователи считают, что население может сократиться после вакцинации
В социальных сетях переживают, что принудительные прививки — это только начало
Пользователи объяснили нежелание россиян вакцинироваться
В Twitter намекнули, что Медведев должен подать пример россиянам
В соцсетях считают, что у властей есть проверенный способ мотивировать население
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