В соцсетях возмущены словами Медведева об обязательной вакцинации. «Чипировать будут всех»

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, портрет, медведев дмитрий
В соцсетях удивились, что Дмитрий Медведев не вакцинировался публично Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пользователей социальный сетей разозлило заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможной обязательной вакцинации населения от коронавируса. Они припомнили слухи о чипировании и предложили политику поставить прививку публично.

Во время Петербургского международного юридического онлайн-форума Медведев допустил возможность принудительной вакцинации россиян. Он объяснил это тем, что иногда подобные меры необходимо принимать в государственных интересах и для защиты населения.

В Twitter испугались чипирования
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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