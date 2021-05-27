В России разработали проект поправок в КоАП, УПК, а также к законам «О полиции» и «О страже». Таким образом планируется защитить права россиян. Авторы — адвокаты и бывшие судьи — называют свой проект «ответом на зимние массовые задержания».
«Авторы предлагают изменить КоАП — те его пробелы, которые стали очевидны при задержаниях участников акций в поддержку Алексея Навального. Адвокаты по всей стране жаловались, что их не пропускали в отделения полиции. Поэтому в одной из поправок предлагается прописать право гражданина пользоваться юридической помощью», — передает «
Еще один законопроект касается УПК. Авторы требуют признать собранные защитой сведения полноценными доказательствами, чтобы устранить обвинительный «перекос» кодекса. Также юристы предлагают прописать в УПК: проникновение в жилище граждан без решения суда допускается по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях — и лишь «когда малейшее промедление грозит причинением вреда жизни и здоровью людей». Эту же норму считают необходимым прописать в законе «О полиции». Кроме этого, специалисты требуют отменить цензуру переписки адвоката и доверителя и разрешить защитнику проносить на свидание копировальную, фото и видео технику.
Этой зимой во многих городах России прошли акции протеста, в ходе которых были задержаны сотни граждан. Поводом для них стал арест блогера Алексея Навального за неоднократные нарушения условий испытательного срока по делу «Ив Роше». В дальнейшем Навальный был осужден и проведет в колонии около 2,5 лет, сообщает «Национальная служба новостей».
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