27 мая 2021

Юристы потребовали изменить КоАП и закон о полиции. «Ответ на зимние массовые задержания»

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Тюмень
Авторы поправок называют свой проект «ответом на зимние массовые задержания» Фото:

В России разработали проект поправок в КоАП, УПК, а также к законам «О полиции» и «О страже». Таким образом планируется защитить права россиян. Авторы — адвокаты и бывшие судьи — называют свой проект «ответом на зимние массовые задержания».

«Авторы предлагают изменить КоАП — те его пробелы, которые стали очевидны при задержаниях участников акций в поддержку Алексея Навального. Адвокаты по всей стране жаловались, что их не пропускали в отделения полиции. Поэтому в одной из поправок предлагается прописать право гражданина пользоваться юридической помощью», — передает «Коммерсант».

Еще один законопроект касается УПК. Авторы требуют признать собранные защитой сведения полноценными доказательствами, чтобы устранить обвинительный «перекос» кодекса. Также юристы предлагают прописать в УПК: проникновение в жилище граждан без решения суда допускается по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях — и лишь «когда малейшее промедление грозит причинением вреда жизни и здоровью людей». Эту же норму считают необходимым прописать в законе «О полиции». Кроме этого, специалисты требуют отменить цензуру переписки адвоката и доверителя и разрешить защитнику проносить на свидание копировальную, фото и видео технику.

Этой зимой во многих городах России прошли акции протеста, в ходе которых были задержаны сотни граждан. Поводом для них стал арест блогера Алексея Навального за неоднократные нарушения условий испытательного срока по делу «Ив Роше». В дальнейшем Навальный был осужден и проведет в колонии около 2,5 лет, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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