СМИ раскрыли бизнес-империю экс-министра сельского хозяйства РФ

Скрынник получила от госучреждений контрактов на 367,2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник владеет фирмой «Свисс Перфекшэн», которая за последние пять лет получила госконтракты на 36 миллионов рублей. А связанная с ней компания «Стемфис» еще на 367,2 миллиона рублей.

По данным «Новой газеты», компании «Свисс Перфекшэн» и «Стемфис» зарабатывают на поставках дорогостоящего медицинского оборудования для государственных учреждений. Практически все контракты компаний заключены с Федеральный медико-биологическим агентством (ФМБА), подведомственным правительству РФ и его структурам. Еще один контракт компания получила Скрынник от Минздрава.

Уточняется, что за последние пять лет компания «Стемфис», по данным о госзакупках, получила от госучреждений контрактов на 367,2 млн рублей, «Свисс Перфекшэн» — на 36 млн рублей, передает издание. Компания Скрынник продает физиотерапевтические аппараты с применением эндомассажа и магнитного поля по четыре миллиона рублей за штуку.

Уроженка города Коркино (Челябинская область) Елена Скрынник была министром сельского хозяйства РФ с 2009 по 2012 год. Ранее также стало известно, что экс-глава Министерства сельского хозяйства РФ Елена Скрынник приобрела апартаменты в башне «Федерация» в Москве почти за 700 миллионов рублей. Кроме того, журналисты узнали, что экс-министру принадлежит поместье в элитном закрытом коттеджном поселке «Корабельные сосны» в Подмосковье, стоимость которого составляет от 1,5 миллиона до 10 миллионов долларов, а также квартира на Ленинском проспекте площадью почти 150 квадратов и стоимостью около 70 миллионов рублей.