Челябинский губернатор собирает VIP перед поездкой в Москву

Алексей Текслер проведет конференцию ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Челябинский губернатор Алексей Текслер примет участие в областной конференции «Единой России», которая состоится 10 июня, перед съездом ЕР в Москве. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Текслера.

«Губернатор планирует принять участие в мероприятии», — уточнили в пресс-службе. Текслер возглавляет региональное отделение ЕР и должен стать первым номером в списках партии на выборах в Госдуму от Челябинской области.

По данным URA.RU в конференции должны принять участие 170 человек. Из них будут выбраны делегаты на съезд ЕР в Москве, который состоится 19 июня. Делегацию возглавит Текслер. На съезде должны утвердить результаты челябинских праймериз.

В Златоустовском округе праймериз выиграл Олег Колесников, в Коркинском — Антон Рыжий, в Магнитогорском — Виталий Бахметьев, в Металлургическом — Владимир Бурматов, в Челябинском — Владимир Павлов. Первое место в списке ЕР занял Сергей Гомоляко, на втором — Татьяна Василенко, на третьем — Олег Голиков, на четвертом — Дмитрий Вяткин, на пятом — Алексей Денисенко. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре.