Водитель автобуса, устроившего ДТП в Лесном, в момент аварии не был пьян, сообщили в пресс-службе ГУ МВД области Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

Водитель автобуса, въехавшего в толпу людей в Лесном, в момент аварии не был пьян. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее водитель привлекался к административной ответственности.

«За рулем находился гражданин Зелев 1964 года рождения. По результатам освидетельствования признаков опьянения не имеет», — рассказал Горелых. Он подчеркнул, что водитель имеет стаж 31 год. Из них 28 лет он управляет автобусами.

Ранее водитель привлекался к ответственности за отсутствие в автобусе тахографа, по которому можно сделать выводы об усталости водителя и о скорости движения транспортного средства. Также известно, что он нарушал Правила дорожного движения, отметил Горелых.

Смертельное ДТП в Лесном произошло 10 июня. Автобус маршрута №4 въехал в толпу людей, в результате чего погибли шесть человек, 15 получили травмы разной степени тяжести.