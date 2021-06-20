Губернатор Куйвашев создал интригу перед приездом Мутко

Предполагается, что Виталий Мутко (на фото) пробудет в Екатеринбурге один день Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вопрос об участии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в мероприятиях в рамках визита в Екатеринбург бывшего вице-премьера РФ, гендиректора госкомпании «ДОМ.РФ» Виталия Мутко остается открытым. По данным URA.RU, в планах главы региона на неделю встречи с Мутко нет. День 21 июня Куйвашев проводит в Москве, и к 22 июня может не вернуться из столицы, уточняет источник в его окружении.

При этом на утро 22-го у Куйвашева назначено заседание штаба по борьбе с коронавирусом, где должны принять решение о новых ограничениях. Днем в его планах — поездка на Широкореченский мемориал. Источники URA.RU в областной власти допускают, что там будет и Мутко. «Мутко прилетит в Екатеринбург после полудня. По предварительным данным, в планах у него — посещение Академического [района] и совещание в уральском полпредстве (возможно, в формате ВКС)», — поделился инсайдер. В «ДОМ.РФ» на момент публикации не ответили на запрос URA.RU. Изначально предполагалось, что с Мутко прилетит министр строительства РФ Ирек Файзуллин. Но его представитель сказала URA.RU, что министра в Екатеринбурге не будет.

На следующий день, 23 июня, у Куйвашева — рабочая поездка в Нижнюю Туру. В четверг, 24 июня, Куйвашев снова будет работать в Москве, а 25-го — заключит договор о сотрудничестве с главой ДОСААФ России Александром Колмаковым (экс-командиром ВДВ) и поучаствует в заседаниях Государственного антинаркотического комитета (в формате ВКС) и совета при полпреде президента РФ в УрФО.

Планировалось, что в пятницу вечером глава региона откроет фестиваль «Ночь музыки». Однако мероприятие решено отменить из-за распространения коронавируса.