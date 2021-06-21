В ХМАО начался сбор подписей за отмену пенсионной реформы

Эксперты считают популизмом инициативу эсеров по сбору подписей за отмену пенсионной реформы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Югорские справедливороссы начали сбор подписей среди жителей за отмену пенсионной реформы. Эту информацию URA.RU подтвердил лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Сердюк.

«Очевидно, что пенсионная реформа в ее нынешнем виде была ошибкой. Мы будем добиваться и рано или поздно добьемся того, чтобы она была отменена. Подписи собираются практически во всех муниципалитетах ХМАО и мы получаем значительную поддержку со стороны населения», — заявил Сердюк. Он также добавил, что сбор подписей будет продолжаться и затем подписные листы отправятся в Москву.

Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU назвал подобный пиар-ход популизмом. «Печально наблюдать за таким подходом со стороны серьезной политической силы. Шаг явно популистический и демагогический за несколько месяцев до выборов в Госдуму нового созыва. Что мешало предпринимать какие-то шаги членам партии „Справедливая Россия“ с момента принятия пенсионной реформы? Очевидно же, что в новом парламенте они не смогут набрать такого количества голосов, чтобы можно было отменить это решение. Необходимо более уважительно относиться к избирателям», — прокомментировал эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что к теме пенсионной реформы прибегают и другие политические силы. Член «Единой России» и депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный публично заявил о том, что для расчета выхода на пенсию северян необходимо ориентироваться не на возраст, а на состояние здоровья.