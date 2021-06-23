23 июня 2021
22 июня 2021

Черноморский адмирал уходит из пермской политики

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, комоедов владимир
Источник: адмирал Владимир Комоедов практически все пять лет не появлялся в Перми, но прилетал на пленарные заседания Фото:
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал, вице-спикер заксобрания Пермского края от КПРФ Владимир Комоедов не будет участвовать в выборах в регионе. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к партии.

«Комоедова не будет в списках. Его нет ни в крае, ни в городе», — пояснил URA.RU инсайдер. Информацию о том, что адмирал не будет выдвинут кандидатом в депутаты от партии подтвердила URA.RU первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова. «Да, Комоедова не будет. Он отказался выдвигаться», — уточнила она.

Ожидается, что региональный список КПРФ на выборах в законодательное собрание Пермского края возглавит Айтакова. Фамилии кандидатов партия озвучит 3 июля после регионального съезда.

URA.RU рассказывало, что Айтакова также будет участвовать в выборах в Госдуму. Она заняла вторую строчку в межрегиональной группе коммунистов и будет выдвинута партией по одномандатному округу № 61.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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