Черноморский адмирал уходит из пермской политики

Источник: адмирал Владимир Комоедов практически все пять лет не появлялся в Перми, но прилетал на пленарные заседания Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал, вице-спикер заксобрания Пермского края от КПРФ Владимир Комоедов не будет участвовать в выборах в регионе. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к партии.

«Комоедова не будет в списках. Его нет ни в крае, ни в городе», — пояснил URA.RU инсайдер. Информацию о том, что адмирал не будет выдвинут кандидатом в депутаты от партии подтвердила URA.RU первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова. «Да, Комоедова не будет. Он отказался выдвигаться», — уточнила она.

Ожидается, что региональный список КПРФ на выборах в законодательное собрание Пермского края возглавит Айтакова. Фамилии кандидатов партия озвучит 3 июля после регионального съезда.

URA.RU рассказывало, что Айтакова также будет участвовать в выборах в Госдуму. Она заняла вторую строчку в межрегиональной группе коммунистов и будет выдвинута партией по одномандатному округу № 61.