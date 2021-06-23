Черноморский адмирал уходит из пермской политики

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал, вице-спикер заксобрания Пермского края от КПРФ Владимир Комоедов не будет участвовать в выборах в регионе. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к партии.
«Комоедова не будет в списках. Его нет ни в крае, ни в городе», — пояснил URA.RU инсайдер. Информацию о том, что адмирал не будет выдвинут кандидатом в депутаты от партии подтвердила URA.RU первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова. «Да, Комоедова не будет. Он отказался выдвигаться», — уточнила она.
Ожидается, что региональный список КПРФ на выборах в законодательное собрание Пермского края возглавит Айтакова. Фамилии кандидатов партия озвучит 3 июля после регионального съезда.
URA.RU рассказывало, что Айтакова также будет участвовать в выборах в Госдуму. Она заняла вторую строчку в межрегиональной группе коммунистов и будет выдвинута партией по одномандатному округу № 61.
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