Губернатор Свердловской области оценил молодежный кластер в Сысерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о поддержке молодых бизнесменов, которые создали на базе бывшего завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти креативный кластер. Об этом глава региона сообщил во время визита в свердловский город.

В прошлом году Сысерть за полтора месяца посетило 20 000 туристов. Такой приток гостей обеспечил проект «Лето на заводе», который организовали молодые предприниматели из Екатеринбурга и Сысерти. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин. «Нам всем кажется, что где-то лучше, интереснее, прогрессивнее. А ребята на примере сысертского завода показали, что интересно — у нас. Здесь рождается новый Урал, он не только промышленный, но и творческий. Проект одновременно обладает культурной ценностью и коммерческим потенциалом», — заявил Куйвашев. Его заявление приводит департамент информационной политики Свердловской области.

В рамках кластера молодые бизнесмены организовали на базе бывшего завода летний лагерь, проводят мастер-классы, перфомансы и концерты. Площадки привлекли первых резидентов. «Они продают фермерский сыр, делают пиццу в печи, работает кофейня. Я попробовал местный лимонад — вкусно. А владелец пиццерии после летнего сезона не прогулял деньги, а открыл в городе еще одно кафе», — написал позже губернатор в Instagram.

Куйвашев предложил предпринимателям провести выездные сессии для обмена опытом в уральских городах, где зарождалась горнозаводская цивилизация — в Нижнем Тагиле, Невьянске, Арамили. Также он пообещал «помогать молодым бизнесменам, чем сможет». Планируется, что на заводе будет создано многофункциональное культурное и образовательное пространство, офисы, коворкинги и площадки для мероприятий.

Сейчас в Свердловской области рассматривается создание трех новых кластеров. Проект «Арт-резиденция» в поселке Черноисточинск предполагает переформатирование пространства бывшего Демидовского завода. В Нижнем Тагиле предлагается переосмыслить территории бывшего училища «Самородок». А в Екатеринбурге выбирают площадки для взаимного усиления Ural Music Night, Уральской индустриальной биеннале, Фонда городских инициатив и других проектов.