Роспотребнадзор поспорил со свердловскими властями из-за смога

Управление Роспотребнадзора продолжает контролировать качество воздуха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области после проведенных исследований качества атмосферного воздуха выявили превышение установленных нормативов в Первоуральске. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Проведенные исследования выявили превышение установленных нормативов. Содержание взвешенных веществ (среднесуточно) в воздухе в Первоуральске — 0,28 мг/м³ (предельно допустимая концентрация — 0.15 мг/м³)», — говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, на утро 26 августа превышений максимально разовых предельно допустимых концентраций по всем измеряемым веществам не зафиксировано. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области со ссылкой на данные автоматических станций контроля качества.

Ранее URA.RU писало, что с утра в Екатеринбурге установился смог и неприятный запах. Об этом агентству сообщили жители города. По словам горожан, в воздухе чувствуется отчетливый запах гари, из-за которого трудно дышать и невозможно открыть окна.