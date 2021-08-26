Свердловской больнице придется вернуть акушеркам отпуск и доплаты

Медработники в суде добивались права на дополнительные дни отпуска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральная городская больница Качканара (Свердловская область) проиграла суд по иску шести акушерок больницы. Об этом URA.RU сообщил оргсекретарь межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Александр Золотарев. С 2016 года их лишили дополнительных 14 дней отпуска и доплат, положенных за вредность.

«По итогам проведенной в 2016 году специальной оценки условий труда у медработников был снижен класс вредности. В результате этого они лишились дополнительных 14 дней отпуска. Также акушеркам снизили размер минимальных доплат за вредность с 15% до 7% от оклада. Будет проведена новая оценка условий труда, которая учтет предыдущие нарушения», — рассказал Золотарев.

По его словам, в 2019 году, когда в городе была создана первичная организация профсоюза, туда обратились медработники. Профсоюз пытался урегулировать спор с ЦГБ в досудебном порядке, но руководство больницы отказывалось пересматривать оценку условий труда.

Акушерки обратились в суд, который признал недействительным результаты оценки условий труда 2016 года и постановил выплатить каждой из шести акушерок по пять тысяч рублей компенсации морального вреда (копия решение суда имеется в распоряжении редакции).

URA.RU обратилось за комментарием к главврачу «Качканарской ЦГБ» Валерии Мартемьяновой. По номеру телефона в приемной корреспонденту сообщили, что главврач на совещании и не может ответить. Пресс-секретарь горбольницы Ирина Рябинина сказала, что не готова прокомментировать решение суда. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил URA.RU, что в ведомстве не комментируют решения судов.