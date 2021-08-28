В МИД РФ заявили о террористах под видом афганских беженцев

Террористы могут проникнуть в страны под видом беженцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Москва не исключает, что среди беженцев из Афганистана могут быть террористы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«Безусловно, за этим надо очень внимательно смотреть, потому что под этой личиной могут оказаться именно террористы и радикалы», — рассказал Кабулов в эфире канала «Соловьев Live» на Youtube. При этом он добавил, что большинство беженцев — это мирные граждане, которые «не доверяют талибам (террористическая организация, запрещена в РФ)».

Также сообщалось, что покинуть Афганистан изъявили желание 200 афганцев с российским гражданством. Об этом заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов, передает RT.

Боевики взяли страну под контроль после вывода из нее американских войск и 15 августа вошли в Кабул и захватили власть в стране. В аэропорту Кабула собрались граждане и иностранцы, желающие покинуть страну вместе с остатками контингента США, этим воспользовалась группировка «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), боевики которой устроили серию взрывов в аэропорту.