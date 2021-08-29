Мэрия Екатеринбурга запустила продажу собственной аптечной сети

При смене статуса директор у городской сети аптек не изменился, следует из постановления мэра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Екатеринбурга готовят к продаже свою аптечную сеть — МУП «Екатеринбургфарм». Мэр Алексей Орлов подписал постановление (опубликовано на сайте администрации), по которому приватизируемая структура меняет статус — из унитарного предприятия в ООО. Доля мэрии (пока 100%) оценена в 31,5 миллиона рублей.

«Способ приватизации — преобразование [ЕМУП] „Екатеринбургфарм“ в Общество с ограниченной ответственностью „Екатеринбургфарм“. <…> Размер доли муниципального образования „город Екатеринбург“ в уставном капитале — 100 процентов; Номинальная стоимость доли муниципального образования в уставном капитале <…> — 31529000 [рублей]», — говорится в документе от 26 августа.

«Это предпродажная подготовка: сначала перевод в ООО, затем — отчуждение городской доли», — объяснил источник URA.RU в городских структурах власти. Хотя в пресс-службе мэрии дают иную интерпретацию. По словам представителя горадминистрации Виктории Мкртчян, такое решение принято на основании федерального закона, предполагающего ликвидацию МУПов, работающих на конкурентных рынках, до 2025 года.

Сеть «Екатеринбургфарм» представлена девятью торговыми точками. По итогам 2020 года чистая прибыль компании составила 4,6 миллиона рублей (крупнейший показатель с 2016 года). Потенциальные покупатели сети пока не известны.