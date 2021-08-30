Экс-ректор подала в суд на челябинский вуз

Диана Циринг спорит с родным университетом из-за 300 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший ректор Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Диана Циринг требует от университета выплатить ей почти 300 тысяч рублей, следует из базы судебных дел. В такую сумму она оценила задолженность по зарплате перед ней, а также компенсации за задержку ее выплаты, неиспользованный отпуск и моральный вред.

«Циринг Д. А. обратилась в суд с иском к Челябинскому государственному университету, в котором с учетом уточненных требований окончательно просила о взыскании с ответчика в ее пользу задолженности по зарплате в размере 155 197,56 рубля; компенсации за задержку выплаты зарплаты в размере 19 616,33 рубля. А также компенсации за неиспользованный отпуск в размере 24 718,40 рубля и компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей», — говорится в решении Калининского районного суда Челябинска (есть в распоряжении URA.RU).

Как пояснили URA.RU в суде, представленные доказательства там не сочли достаточными. В связи с этим истице отказали во всех требованиях, и она подала апелляцию в Челябинский областной суд. «Жалоба поступила. Рассмотрение дела перенесено в связи с истребованием дополнительных документов», — сообщили URA.RU в пресс-службе вышестоящей инстанции.

В пресс-службе ЧелГУ отказались от комментариев. Циринг в момент подготовки новости по имеющемуся в распоряжении редакции телефону не ответила.

Циринг возглавляла Челябинский госуниверситет с 2014 по 2019 год, после чего ее сменил Сергей Таскаев. После этого Циринг перешла на должность профессора кафедры психологии ЧелГУ, а в мае 2021 года стала директором Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ.