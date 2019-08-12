Экс-глава челябинского вуза продолжила войну с новым ректором и после отставки

Бывший ректор Челябинского госуниверситета Диана Циринг пожаловалась на «преследование и личную месть» со стороны нового руководства вуза. Об этом она написала на своей странице в Facebook, обвинив команду своего преемника Сергея Таскаева в некомпетентности.
Поводом для гневного поста послужила служебная записка проректора Владимира Федорова о причинах отсутствия Циринг на рабочем месте. По мнению экс-ректора, цели, которые стоят за этим запросом, «лишний раз подтверждают уровень профессиональных компетенций авторов». «Вместо приемной кампании, подготовки к учебному году и предстоящей аккредитации, эти люди занимаются преследованием и личной местью», — считает она.
Таскаев воздержался от комментариев. В ректорате отметили, что речь о рутинной служебной записке, никакого преследования в вузе нет.
Таскаев выиграл выборы ректора ЧелГУ 28 марта. Однако он оставался деканом физфака, поскольку контракт Циринг истек только 22 июля. Все это время Таскаев подвергался прессингу со стороны прежней команды. На него писали жалобы в федеральные министерства и правоохранительные органы, пытались скомпрометировать и отменить итоги выборов, однако он не отвечал на это. Таскаев стал врио ректора с 23 июля.