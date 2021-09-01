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31 августа 2021
30 августа 2021

В Перми из-за задымления эвакуирован ТЦ «Триада»

© Служба новостей «URA.RU»
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АО Уральское производственное предприятие
Пожарные локализовали участок задымления в «ТЦ Триада» Фото:

В Перми произошло задымление торгового центра «Триада», расположенного по улице Куйбышева, 66. Персонал ТЦ эвакуирован, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края.

«Оперативному дежурному поступил вызов в ТЦ „Триада“. Там произошло задымление, персонал был эвакуирован. Пожарные подразделения работают по второму номеру», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В ГУ МЧС Прикамья уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет. К месту вызова прибыли 12 единиц техники и 40 человек личного состава ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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