В Перми из-за задымления эвакуирован ТЦ «Триада»

Пожарные локализовали участок задымления в «ТЦ Триада» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми произошло задымление торгового центра «Триада», расположенного по улице Куйбышева, 66. Персонал ТЦ эвакуирован, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края.

«Оперативному дежурному поступил вызов в ТЦ „Триада“. Там произошло задымление, персонал был эвакуирован. Пожарные подразделения работают по второму номеру», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В ГУ МЧС Прикамья уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет. К месту вызова прибыли 12 единиц техники и 40 человек личного состава ведомства.