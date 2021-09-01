Бывший челябинский вице-мэр попросил отсрочить штраф за взятку

Алексей Сафонов потерпел очередное поражение в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший замглавы Чебаркуля Алексей Сафонов, отбывающий срок за взятку, попросил отсрочить на пять лет выплату 11-миллионного штрафа за взятку. Суд ответил ему отказом, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Штраф в размере 11,1 млн рублей был назначен Сафонову как дополнительное наказание. При рассмотрении ходатайства об отсрочке в Кыштымском городском суде прокурор указал, что объективных оснований для его удовлетворения нет. Суд согласился с мнением надзорной инстанции», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сафонова арестовали за попытку коммерческого подкупа в феврале 2015 года, но наказания по этой статье он избежал за сроком давности. Однако в колонию он попал на 9 лет за получение взяток на 4 млн рублей два года спустя. Это стало уже четвертой судимостью Сафонова, считавшегося теневым хозяином курортного города на Южном Урале и связанного с известной миасской ОПГ «Турбазовские».

В мае 2020 года он попытался покинуть колонию, но прокуратура отклонила ходатайство, указав, что взяточник «не встал на путь исправления». Затем Сафонов дважды просил заменить ему неотбытую часть срока более мягким наказанием, но безуспешно. Одной из причин этого стало то, что он выплатил мизерную часть назначенного ему штрафа.