В Екатеринбурге выступили против признания СМИ иноагентами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на акцию против признания журналистов и СМИ в России иностранными агентами вышли около 30 человек. Мероприятие было согласовано с властями.

«В Екатеринбурге проходит согласованный митинг неравнодушных граждан против „метки“ „Иностранный агент“. Напомним, что получить такой социальный статус могут и физические лица, если получат например, деньги из-за границы», — указано в группе «Екб — это мой город #безбашенныйЕкатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Митинг прошел на площади Обороны. По оценкам 66.ru, там собралось около 30 человек. Акция была согласована с властями. Организаторы планировали собраться на площади Труда, но в министерстве общественной безопасности Свердловской области сообщили, что в это время там будет другое мероприятие.

Подобная акция прошла также в Москве на Чистых прудах, при этом мэрия запретила проведение митинга. О задержаниях участников не сообщалось.

По закону СМИ, признанные иностранными агентами, обязаны маркировать свои сообщения. За неисполнение закона предусмотрен штраф. Минюст в последние несколько месяцев внес в список иноагентов издания: Meduza, VTimes, The Insider, «Важные истории», телеканал «Дождь» и некоторых отдельных журналистов. В российском медиасообществе попросили президента России Владимира Путина изменить закон и призвали аннулировать текущий список изданий-аноагентов, сообщает «Царьград». В Кремле пообещали рассмотреть предложение, пишет «Национальная служба новостей».

Фото: Anatol (соцсеть ВКонтакте)