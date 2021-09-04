Президент РАН заявил о необходимости новых вакцин от коронавируса

Вирус быстро мутирует, поэтому требуется обновление существующих вакцин, считает Александр Сергеев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Эффективность существующих вакцин от коронавируса постепенно снижается, поэтому производителям необходимо регулярно их обновлять. Об этом во время VI Восточного экономического форума заявил президент РАН Александр Сергеев.

«Надо уметь быстро перестраивать линейку производства вакцин, так как вирус быстро мутирует», — приводит ТАСС слова Александра Сергеева.

В то же время ученый отметил эффективность «Спутника V» и «Ковивака» в борьбе с дельта-штаммом COVID. По словам Сергеева, у российских препаратов она снизилась не так сильно, как у иностранных, в том числе Pfizer.

Ранее вирусологи в разговоре с URA.RU заявили, что со временем коронавирус перестанет быть смертельно опасным для человека. Специалисты объясняют это тем, что вирусу важно распространяться, а не убивать организмы, от которых они зависят.