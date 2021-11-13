13 ноября 2021
12 ноября 2021

В Свердловскую область вернулся «Спутник Лайт»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от коронавируса вакциной КовиВак. Челябинск, медик, эпидемия, прививка, шприц, перчатка, вакцина, вакцинация, коронавирус, сиз, covid, ковид, пандемия, спутник лайт, стерильно
В Свердловскую область поступила 81 тысяча доз «Спутник Лайт» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», нехватка которого ранее наблюдалась в регионе. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«Сегодня в Свердловскую область пришла крупная партия в 81 тысячу доз „Спутника Лайт“. И еще пришли 39 тысяч доз „Спутника V“. После оформления всех документов вакцина начнет поступать в прививочные пункты», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

В последнее время во многих регионах РФ, в том числе и уральских, наблюдался серьезный дефицит однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». В минздраве объяснили, что нехватка препарата возникла из-за резкого всплеска спроса на него. Тем временем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что «Спутник Лайт» будут использовать только для ревакцинации.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...