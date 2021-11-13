В Свердловскую область вернулся «Спутник Лайт»

В Свердловскую область поступила 81 тысяча доз «Спутник Лайт» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», нехватка которого ранее наблюдалась в регионе. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«Сегодня в Свердловскую область пришла крупная партия в 81 тысячу доз „Спутника Лайт“. И еще пришли 39 тысяч доз „Спутника V“. После оформления всех документов вакцина начнет поступать в прививочные пункты», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

В последнее время во многих регионах РФ, в том числе и уральских, наблюдался серьезный дефицит однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». В минздраве объяснили, что нехватка препарата возникла из-за резкого всплеска спроса на него. Тем временем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что «Спутник Лайт» будут использовать только для ревакцинации.